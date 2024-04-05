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Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:47
0
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
24 апреля, 13:20
8
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:01
0
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
24 апреля, 13:20
8
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:01
0
Камавинга назвал сильнейшего партнера в карьере – это не Мбаппе
13 апреля, 13:46
0
«Зенит» поздравил Малкома с завоеванием трофея в Саудовской Аравии
12 апреля, 12:31
0
Фанат «Аль-Хиляля» несколько раз ударил ремнем игрока «Аль-Иттихада»
12 апреля, 00:36
3
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:47
0
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
Медведев тремя словами отреагировал на информацию о переходе Неймара в «Зенит»
18 апреля, 16:33
7
Прервалась рекордная серия побед команды Малкома и Неймара
17 апреля, 21:57
2
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Последние матчи
Все
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Иттихад
2 : 1
08.04.2024
Аль-Вахда
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
26.04.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хазм
2 : 3
20.04.2024
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Иттихад
2 : 1
08.04.2024
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
26.04.2024
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
23.04.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср

Аль-Иттихад - Аль-Хиляль: обзор матча 11 апреля 2024

Аль-Иттихад
11.04.2024, четверг, 20:30
Суперкубок Саудовской Аравии
1 : 4
Матч завершен
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Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
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3
Россия
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