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Аль-Хиляль
Аль-Наср
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка
1 мая, 23:01
0
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:30
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Роналду дал комментарий после матча, в котором не смог забить
28 апреля, 12:57
0
Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Роналду и Месси, если бы были серьезнее»
27 апреля, 22:07
7
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:47
0
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
Медведев тремя словами отреагировал на информацию о переходе Неймара в «Зенит»
18 апреля, 16:33
7
Прервалась рекордная серия побед команды Малкома и Неймара
17 апреля, 21:57
2
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка
1 мая, 23:01
0
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:30
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Роналду дал комментарий после матча, в котором не смог забить
28 апреля, 12:57
0
Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Роналду и Месси, если бы были серьезнее»
27 апреля, 22:07
7
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Последние матчи
Все
Аль-Хиляль
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Абха
0 : 8
02.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
26.04.2024
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
23.04.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
0 : 1
27.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Наср
3 : 1
19.04.2024
Аль-Фейха
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Абха
0 : 8
02.04.2024
Аль-Наср

Аль-Хиляль - Аль-Наср: обзор матча 08 апреля 2024

Аль-Хиляль
08.04.2024, понедельник, 22:30
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
2 : 1
Матч завершен
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Аль-Наср
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Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Стадион:
Киндом Арена
Россия
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