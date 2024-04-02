Аль-Хиляль

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка

«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024

У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0

Роналду дал комментарий после матча, в котором не смог забить