Локомотив - Динамо

|4 тур
|7 апреля, суббота
|14:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|25 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:0
|Локомотив
|10 тур
|11 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|25 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Локомотив
|10 тур
|28 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|19 тур
|28 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|5 тур
|14 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|22 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|8 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|21 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:4
|Локомотив
|7 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|23 тур
|16 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Локомотив
|6 тур
|19 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|24 тур
|14 августа, среда
|00:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|7 тур
|14 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Динамо
|30 тур
|26 октября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|2 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|1 тур
|15 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Динамо
|33 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив