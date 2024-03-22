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Уэльс
Польша
Все матчи сборной Польши на Евро-2024 по футболу
18 апреля, 11:27
0
Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша
8 апреля, 16:56
2
Щесны сказал, когда закончит карьеру в сборной Польши
7 апреля, 16:12
0
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
29 марта, 10:44
1
Уэльс – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 10:29
0
Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша
8 апреля, 16:56
2
Уэльс – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 10:29
0
Определились три финальные пары стыков отбора Евро-2024
22 марта, 01:00
1
Отбор Евро-2024. Польша разнесла Эстонию, камбэк Украины и другие результаты стыков
22 марта, 00:50
24
Уэльс – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
21 марта, 14:57
0
Все матчи сборной Польши на Евро-2024 по футболу
18 апреля, 11:27
0
Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша
8 апреля, 16:56
2
Щесны сказал, когда закончит карьеру в сборной Польши
7 апреля, 16:12
0
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
29 марта, 10:44
1
Уэльс – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта, 10:29
0
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Последние матчи
Все
Уэльс
Польша
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Уэльс
4 : 1
21.03.2024
Финляндия
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Польша
5 : 1
21.03.2024
Эстония
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Уэльс
0 : 0
26.03.2024
Польша
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Уэльс
0 : 0
26.03.2024
Польша
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Уэльс
4 : 1
21.03.2024
Финляндия
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Уэльс
0 : 0
26.03.2024
Польша
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Польша
5 : 1
21.03.2024
Эстония

Уэльс - Польша: обзор матча 26 марта 2024

Уэльс
26.03.2024, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Матч завершен
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Польша
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Уэльс - Польша
Матч завершен
Пенальти не реализован
Даниэль Джеймс
ГОЛ! Кшиштоф Пентек
4:5
ГОЛ! Неко Уильямс
4:4
ГОЛ! Никола Залевски
3:4
ГОЛ! Харри Уилсон
3:3
ГОЛ! Пшемыслав Франковски
2:3
ГОЛ! Киффер Мур
2:2
ГОЛ! Себастьян Шиманьски
1:2
ГОЛ! Бен Дэвис
1:1
ГОЛ! Роберт Левандовски
0:1
Вторая желтая
Крис Мефам
120' +1
Замена
Натан Бродхед ️️️️➡️️ Дэвид Брукс
112'
106'
Замена
Taras Romanczuk ️️️️➡️️ Якуб Пиотровски
101'
Замена
Себастьян Шиманьски ️️️️➡️️ Петр Зелински
Желтая карточка
Крис Мефам
98'
Замена
Дэвид Брукс ️️️️➡️️ Коннор Робертс
84'
80'
Замена
Бартош Саламон ️️️️➡️️ Ян Беднарек
80'
Замена
Кшиштоф Пентек ️️️️➡️️ Карол Свидерски
72'
Желтая карточка
Никола Залевски
Замена
Даниэль Джеймс ️️️️➡️️ Бреннан Джонсон
70'
Желтая карточка
Джордан Джеймс
55'
51'
Желтая карточка
Якуб Пиотровски
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
5
Крис Мефам
ЦЗ
15
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
9
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Польша
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бартош Слиш
ЦП
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
7
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
16
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
11
Рабби Матондо
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
18
Лайам Куллен
ЦФ
Польша
22
Марцин Булка
ВР
12
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
17
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Дамьян Шиманьски
ЦП
13
Taras Romanczuk
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
15
Адам Букса
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Уорд
5
Мефам
15
Ампаду
6
Родон
4
Дэвис
14
Робертс
17
Джеймс
9
Джонсон
8
Уилсон
13
Мур
4-3-1-2
1
Щесны
3
Давидович
5
Беднарек
14
Кивиор
21
Залевски
6
Пиотровски
10
Зелински
8
Слиш
19
Франковски
7
Свидерски
9
Левандовски
9
Джонсон
20
Джеймс
20
Джеймс
9
Джонсон
14
Робертс
7
Брукс
7
Брукс
14
Робертс
Брукс
23
Бродхед
23
Бродхед
Брукс
5
Беднарек
17
Саламон
17
Саламон
5
Беднарек
6
Пиотровски
13
13
6
Пиотровски
10
Зелински
20
Шиманьски
20
Шиманьски
10
Зелински
7
Свидерски
23
Пентек
23
Пентек
7
Свидерски
Остались в запасе
Уэльс
Польша
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
16
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
11
Рабби Матондо
ПВ
18
Лайам Куллен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
22
Марцин Булка
ВР
12
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Дамьян Шиманьски
ЦП
15
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Джей Дасилва
ЛЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
16
Чарли Сэвидж
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
11
Рабби Матондо
ПВ
18
Лайам Куллен
ЦФ
Остались в запасе
22
Марцин Булка
ВР
12
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Дамьян Шиманьски
ЦП
15
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Уэльс - Польша
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
18
13
Офсайды
3
1
Количество передач
491
667
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
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Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Стадион:
Кардифф Сити
Россия
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