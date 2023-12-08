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Италия
Венесуэла
Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира
11 апреля, 16:59
0
Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006
1 апреля, 17:09
5
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
29 марта, 10:44
1
Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal
28 марта, 21:49
8
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
25 марта, 08:16
0
Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира
11 апреля, 16:59
0
Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006
1 апреля, 17:09
5
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
29 марта, 10:44
1
Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal
28 марта, 21:49
8
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
25 марта, 08:16
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Венесуэла – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
21 марта, 21:06
0
Венесуэла – Италия: прогноз на товарищеский матч, 21 марта
21 марта, 21:02
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
2
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
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Последние матчи
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Италия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные,
Италия
2 : 1
22.03.2024
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные,
Гватемала
0 : 0
25.03.2024
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные,
Италия
2 : 1
22.03.2024
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные,
Гватемала
0 : 0
25.03.2024
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные,
Италия
2 : 1
22.03.2024
Венесуэла

Италия - Венесуэла: обзор матча 22 марта 2024

Италия
22.03.2024, пятница, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Матч завершен
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Венесуэла
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Статистика матча Италия - Венесуэла
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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