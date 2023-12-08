Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира
Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006
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Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира
Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006
Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024
Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal
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