Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира

Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006

Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024

Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal