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Петролул
У Крайова 1948
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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Петролул
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
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3 : 1
14.04.2024
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У Крайова 1948
1 : 1
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1 : 2
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Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
Политехника Яссы
0 : 0
08.04.2024
У Крайова 1948
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - У Крайова 1948
Петролул - У Крайова 1948: обзор матча 18 марта 2024
Петролул
18.03.2024, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
У Крайова 1948
62'
Жаир
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Петролул - У Крайова 1948
Матч завершен
Замена
IsmaÃ«l DiomandÃ©
️️️️➡️️
Сержу Ханка
90'
+2
Желтая карточка
Сержу Ханка
89'
Замена
Christian Irobiso
️️️️➡️️
Альбин Бериша
87'
Замена
Iustin Raducan
️️️️➡️️
Александру Муси
87'
75'
Замена
V. Pop
️️️️➡️️
D. Albu
75'
Замена
J. Ibrahim
️️️️➡️️
A. Chitu
75'
Замена
Andrei Dragu
️️️️➡️️
M. Mascarenhas
Замена
T. Jyry
️️️️➡️️
Alexandru Ișfan
75'
67'
Замена
S. Sidibe
️️️️➡️️
W. Baeten
62'
Желтая карточка
Léo Lacroix
ГОЛ! 1:0
Жаир
62'
Желтая карточка
Guilherme Garutti
54'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
5
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
11
Takayuki Seto
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
99
Александру Муси
АП
9
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
У Крайова 1948
50
Ion Gurau
ВР
3
Rokas Lekiatas
ЦЗ
10
Juan Bauza
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
99
Vladislav Blănuță
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
10
Mario Bratu
ЦП
17
David Ionut
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
24
Raul Bucur
ЦФ
19
Christian Irobiso
ЦФ
6
T. Jyry
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
У Крайова 1948
31
Robert Popa
ВР
7
Andrei Dragu
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
3-5-1-1
38
Зима
4
34
5
44
11
20
Ханка
31
8
Жаир
99
Муси
9
Бериша
1-1-2
50
3
10
99
4
20
Ханка
82
82
20
Ханка
9
Бериша
19
19
9
Бериша
31
6
6
31
99
Муси
13
13
99
Муси
7
7
51
51
Остались в запасе
Петролул
У Крайова 1948
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
10
Mario Bratu
ЦП
17
David Ionut
ЦП
24
Raul Bucur
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
31
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
10
Mario Bratu
ЦП
17
David Ionut
ЦП
24
Raul Bucur
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Остались в запасе
31
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Петролул - У Крайова 1948
2
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
7
Офсайды
1
1
Количество передач
275
433
Сейвы
1
2
Точность передач %
64
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
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Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Румыния. Лига I
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Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
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