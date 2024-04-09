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Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шэньхуа
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
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Последние матчи
Все
Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс

Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 03 марта 2024

Мэйчжоу Хакка
03.03.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шанхай Шэньхуа
48' А. Луис
67' А. Луис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шэньхуа
Матч завершен
90' +4
Замена
Тианий Гао ️️️️➡️️ Андре Луис
90'
Желтая карточка
Пенгфей Си
82'
Замена
Xu Haoyang ️️️️➡️️ Жоао Карлос Тейшейра
Замена
Weihui Rao ️️️️➡️️ Zhechao Chen
81'
Замена
Hongbo Yin ️️️️➡️️ Rooney Wankewai
81'
Замена
Li Yongjia ️️️️➡️️ Liang Shi
81'
67'
ГОЛ! 0:2
Андре Луис
Замена
Congyao Yin ️️️️➡️️ Jie Chen
64'
60'
Замена
Пенгфей Си ️️️️➡️️ Yu Hanchao
48'
ГОЛ! 0:1
Андре Луис
Желтая карточка
Liao Junjian
34'
Замена
Li Ning ️️️️➡️️ Rodrigo Henrique
32'
11'
Желтая карточка
Жоао Карлос Тейшейра
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
15
Zhechao Chen
ЦЗ
11
Darick Kobie Morris
ЦЗ
6
Liao Junjian
ЦЗ
29
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
13
Liang Shi
(К) ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
25
Rodrigo Henrique
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
9
Rooney Wankewai
ЦФ
8
Tyrone Conraad
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
6
Ибраим Амаду
ОП
15
Си Ву
(К) ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
17
Yihu Yang
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
5
Ziyi Tian
ЦЗ
20
Jia’nan Wang
ЦП
10
Hongbo Yin
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
14
Li Ning
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
38
Li Yongjia
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
8
Вай-Цун Дай
ОП
33
Haijian Wang
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
14
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
4-4-2
18
15
11
6
29
Юэ
13
25
30
27
Косович
8
9
3-1-1-1-2
30
13
Манафа
3
4
Цзян
6
Амаду
15
Ву
10
Тейшейра
9
Луис
11
Малеле
15
31
31
15
9
10
10
9
25
14
14
25
30
12
12
30
13
38
38
13
9
Луис
17
Гао
17
Гао
9
Луис
14
Си
14
Си
Остались в запасе
Мэйчжоу Хакка
Шанхай Шэньхуа
41
Quanbo Guo
ВР
17
Yihu Yang
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
5
Ziyi Tian
ЦЗ
20
Jia’nan Wang
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
33
Haijian Wang
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
17
Yihu Yang
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
5
Ziyi Tian
ЦЗ
20
Jia’nan Wang
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
33
Haijian Wang
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шэньхуа
1
2
Всего ударов по воротам
3
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
15
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
276
489
Сейвы
6
2
Точность передач %
64
81
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
2
20
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jingyuan Jin, China
Стадион:
Wuhua Olympic Sports Center, Meizhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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