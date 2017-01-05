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Ювентус
Фрозиноне
Серия А. Влахович на 91-й минуте принес «Ювентусу» победу над «Салернитаной»
7 января, 21:55
2
«Рома» арендовала защитника «Ювентуса»
6 января, 21:38
0
Стало известно, кто организовал похищение Погба в 2022 году
5 января, 20:14
1
Стало известно, когда «Ювентус» планирует купить Сперцяна
5 января, 17:48
17
Буффон высказался о лудомании футболистов
5 января, 13:36
2
Серия А. Влахович на 91-й минуте принес «Ювентусу» победу над «Салернитаной»
7 января, 21:55
2
«Рома» арендовала защитника «Ювентуса»
6 января, 21:38
0
Стало известно, кто организовал похищение Погба в 2022 году
5 января, 20:14
1
Стало известно, когда «Ювентус» планирует купить Сперцяна
5 января, 17:48
17
Буффон высказался о лудомании футболистов
5 января, 13:36
2
Серия А. «Интер» не смог обыграть «Дженоа» (1:1), «Лацио» добыл волевую победу над «Фрозиноне» (3:1)
30 декабря 2023, 01:05
0
Серия А. «Ювентус» победил «Фрозиноне» (2:1) и вплотную приблизился к лидеру
23 декабря 2023, 16:30
0
«Фрозиноне» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023
23 декабря 2023, 12:56
0
«Фрозиноне» – «Ювентус»: прогноз на матч 17 тура Серии А, 23 декабря
23 декабря 2023, 09:59
0
Кубок Италии. «Наполи» дома разгромно проиграл «Фрозиноне» (0:4) и вылетел из турнира
20 декабря 2023, 01:01
2
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Последние матчи
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Ювентус
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
6 : 1
04.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
2 : 3
06.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
6 : 1
04.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
2 : 3
06.01.2024
Монца

Ювентус - Фрозиноне - 11 января 2024

Ювентус
11.01.2024, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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Фрозиноне
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Ювентус - Фрозиноне
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
09.01.2024
Болонья
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок,
Милан
- : -
10.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
11.01.2024
Фрозиноне
Россия
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