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Уэльс - Финляндия

21.03.2024, Четверг, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала Уэльс - Финляндия
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Матч начнется в 22:45 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2021

1 сентября, среда 19:00 Финляндия 0:0 Уэльс
, группа B4
6 тур
18 ноября, среда 22:45 Уэльс 3:1 Финляндия
1 тур
3 сентября, четверг 21:45 Финляндия 0:1 Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные 2013

16 ноября, суббота 22:00 Уэльс 1:1 Финляндия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 4
11 тур
10 октября, суббота 18:00 Финляндия 2:1 Уэльс
5 тур
28 марта, суббота 18:00 Уэльс 0:2 Финляндия
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