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Грузия - Люксембург

21.03.2024, Четверг, 20:00 мск Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала Грузия - Люксембург
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Матч начнется в 20:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2018

5 июня, вторник 21:00 Люксембург 1:0 Грузия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:00 Люксембург 1:2 Грузия
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Россия
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