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- Замбия

01.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур - Замбия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа E
Первый этап, 5 тур
17 марта, понедельник 00:00 Замбия
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Россия
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