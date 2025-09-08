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Конго -

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Конго -
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Матч еще не начался
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Замбия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Нигер 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Марокко 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Конго 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Танзания 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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