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Гвинея - Ботсвана

13.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур Гвинея - Ботсвана
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа s
Первый этап, 2 тур
21 ноября, вторник 16:00 Ботсвана Гвинея
Кубок Африканских Наций 2012, группа D
Групповой раунд, 2 тур
28 января, суббота 20:00 Ботсвана 1:6 Гвинея
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Россия
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