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Кабо-Верде - Эсватини

13.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур Кабо-Верде - Эсватини
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа D
Первый этап, 2 тур
21 ноября, вторник 16:00 Эсватини Кабо-Верде
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Россия
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