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Нигерия - Бенин

13.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур Нигерия - Бенин
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа C
Первый этап, 4 тур
10 июня, понедельник 00:00 Бенин Нигерия
Кубок Африканских Наций 2010, группа C
2 тур
16 января, суббота 19:00 Нигерия 1:0 Бенин
Кубок Африканских Наций 2008, группа B
3 тур
29 января, вторник 20:00 Нигерия 2:0 Бенин
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