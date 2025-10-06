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Сан-Томе и Принсипи - Тунис

06.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур Сан-Томе и Принсипи - Тунис
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа H
Первый этап, 1 тур
17 ноября, пятница 22:00 Тунис Сан-Томе и Принсипи
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Россия
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