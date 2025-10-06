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Нигер - Конго

06.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур Нигер - Конго
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа E
Первый этап, 3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Конго Нигер
Товарищеские матчи. Сборные 2021

9 июня, среда 20:00 Нигер 0:1 Конго
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа E
6 тур
7 сентября, суббота 19:30 Нигер 2:2 Конго
2 тур
9 июня, суббота 18:30 Конго 1:0 Нигер
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