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Танзания - Замбия

06.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур Танзания - Замбия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа E
Первый этап, 4 тур
10 июня, понедельник 00:00 Замбия Танзания
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Танзания 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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