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Маврикий - Камерун

06.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур Маврикий - Камерун
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа D
Первый этап, 1 тур
17 ноября, пятница 22:00 Камерун Маврикий
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Россия
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