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Руанда - Бенин

06.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур Руанда - Бенин
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа C
Первый этап, 3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Бенин Руанда
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа H
6 тур
8 сентября, воскресенье 19:00 Бенин 2:0 Руанда
2 тур
10 июня, воскресенье 17:30 Руанда 1:1 Бенин
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Россия
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