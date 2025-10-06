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Того - ДР Конго

06.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур Того - ДР Конго
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа B
Первый этап, 4 тур
10 июня, понедельник 00:00 ДР Конго Того
Кубок африканских наций 2017, группа C
Групповой этап, 3 тур
24 января, вторник 22:00 Того 1:3 ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа I
6 тур
8 сентября, воскресенье 19:30 Того 2:1 ДР Конго
2 тур
10 июня, воскресенье 18:30 ДР Конго 2:0 Того
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