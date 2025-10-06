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Южный Судан - Сенегал

06.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур Южный Судан - Сенегал
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа B
Первый этап, 1 тур
18 ноября, суббота 22:00 Сенегал Южный Судан
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Россия
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