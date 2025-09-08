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Гана - Мали

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Гана - Мали
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа I
Первый этап, 3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Мали Гана
Кубок африканских наций 2017, группа D
Групповой этап, 2 тур
21 января, суббота 19:00 Гана 1:0 Мали
Кубок Африканских Наций 2013
Матч за 3-е место
9 февраля, суббота 22:00 Мали 3:1 Гана
Кубок Африканских Наций 2013, группа B
2 тур
24 января, четверг 19:00 Гана 1:0 Мали
Кубок Африканских Наций 2012
Матч за 3-е место,
11 февраля, суббота 23:00 Гана 0:2 Мали
Кубок Африканских Наций 2012, группа D
Групповой раунд, 2 тур
28 января, суббота 23:00 Гана 2:0 Мали
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