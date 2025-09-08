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Малави - Либерия

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Малави - Либерия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа H
Первый этап, 1 тур
17 ноября, пятница 19:00 Либерия Малави
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Россия
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