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Гвинея - Алжир

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Гвинея - Алжир
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа G
Первый этап, 3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Алжир Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные 2022

23 сентября, пятница 22:00 Алжир 1:0 Гвинея
Кубок африканских наций 2019
Плей-офф, 1/8 финала
7 июля, воскресенье 22:00 Алжир 3:0 Гвинея
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Россия
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