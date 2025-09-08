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Замбия - Марокко

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Замбия - Марокко
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа E
Первый этап, 3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Марокко Замбия
Товарищеские матчи. Сборные 2023

19 июня, понедельник 00:00 Марокко Замбия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

8 января, вторник 18:30 Замбия 0:0 Марокко
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Россия
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