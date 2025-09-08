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Зимбабве - Руанда

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Зимбабве - Руанда
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа C
Первый этап, 1 тур
15 ноября, среда 16:00 Руанда 0:0 Зимбабве
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Россия
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