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Того - Судан

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Того - Судан
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа B
Первый этап, 1 тур
16 ноября, четверг 19:00 Судан Того
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Россия
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