Введите ваш ник на сайте

Гвинея-Бисау - Джибути

08.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур Гвинея-Бисау - Джибути
...
Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа s
Первый этап, 2 тур
20 ноября, понедельник 16:00 Джибути Гвинея-Бисау
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+