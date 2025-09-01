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Намибия - Малави

01.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур Намибия - Малави
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа H
Первый этап, 5 тур
17 марта, понедельник 00:00 Малави Намибия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа F
4 тур
5 июня, среда 16:30 Малави 0:0 Намибия
3 тур
23 марта, суббота 19:00 Намибия 0:1 Малави
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Намибия 1 0 0 1 0:1 -1 0
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Россия
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