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Кения - Гамбия

01.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур Кения - Гамбия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа F
Первый этап, 5 тур
17 марта, понедельник 00:00 Гамбия Кения
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кения 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Сейшельские Острова 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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