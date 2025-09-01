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Марокко - Нигер

01.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур Марокко - Нигер
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа E
Первый этап, 5 тур
17 марта, понедельник 00:00 Нигер Марокко
Кубок Африканских Наций 2012, группа C
Групповой раунд, 3 тур
31 января, вторник 22:00 Нигер 0:1 Марокко
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Россия
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