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Коморские Острова - Чад

24.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур Коморские Острова - Чад
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа I
Первый этап, 4 тур
10 июня, понедельник 00:00 Чад Коморские Острова
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Россия
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