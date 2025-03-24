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Мадагаскар - Гана

24.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур Мадагаскар - Гана
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа I
Первый этап, 1 тур
17 ноября, пятница 19:00 Гана Мадагаскар
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Россия
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