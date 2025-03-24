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ЦАР - Мали

24.03.2025, Понедельник, 02:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур ЦАР - Мали
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Матч начнется в 02:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа I
Первый этап, 2 тур
20 ноября, понедельник 22:00 Мали ЦАР
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Россия
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