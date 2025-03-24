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Марокко - Танзания

24.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур Марокко - Танзания
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа s
Первый этап, 2 тур
21 ноября, вторник 22:00 Танзания Марокко
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа C
4 тур
8 июня, суббота 23:59 Марокко 2:1 Танзания
3 тур
24 марта, воскресенье 16:00 Танзания 3:1 Марокко
Товарищеские матчи. Сборные 2010

9 октября, суббота 17:00 Танзания 0:1 Марокко
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Россия
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