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Конго - Замбия

24.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур Конго - Замбия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа E
Первый этап, 1 тур
17 ноября, пятница 19:00 Замбия Конго
Товарищеские матчи. Сборные 2022

25 марта, пятница 16:00 Замбия 3:1 Конго
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Россия
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