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Камерун - Ливия

24.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур Камерун - Ливия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа D
Первый этап, 2 тур
21 ноября, вторник 19:00 Ливия Камерун
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа I
6 тур
8 сентября, воскресенье 18:30 Камерун 1:0 Ливия
2 тур
10 июня, воскресенье 20:00 Ливия 2:1 Камерун
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Камерун 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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