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Нигерия - Зимбабве

24.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур Нигерия - Зимбабве
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа C
Первый этап, 2 тур
19 ноября, воскресенье 16:00 Зимбабве Нигерия
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Россия
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