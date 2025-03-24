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Бенин - ЮАР

24.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур Бенин - ЮАР
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа C
Первый этап, 1 тур
18 ноября, суббота 16:00 ЮАР Бенин
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенин 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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