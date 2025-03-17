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Танзания - Конго

17.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 5 тур Танзания - Конго
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Матч еще не начался
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Танзания 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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