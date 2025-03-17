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ЮАР - Лесото

17.03.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 5 тур ЮАР - Лесото
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2015

16 мая, суббота 18:00 Лесото 1:1 ЮАР

14 мая, четверг 18:00 Лесото 0:0 ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные 2013

2 июня, воскресенье 17:00 Лесото 0:2 ЮАР
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