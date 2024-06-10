Введите ваш ник на сайте

Бенин - Нигерия

10.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур Бенин - Нигерия
...
Матч еще не начался
Кубок Африканских Наций 2010, группа C
2 тур
16 января, суббота 19:00 Нигерия 1:0 Бенин
Кубок Африканских Наций 2008, группа B
3 тур
29 января, вторник 20:00 Нигерия 2:0 Бенин
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенин 0 0 0 0 0:0 0 0
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+