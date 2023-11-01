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Кремонезе - Циттаделла

01.11.2023, Среда, 00:00 мск Италия. Кубок Кремонезе - Циттаделла
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Матч еще не начался
Италия. Серия В (2023/2024)
11 тур
28 октября, суббота 00:00 Циттаделла Кремонезе
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