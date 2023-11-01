Болонья - Верона

|4 тур
|18 сентября, понедельник
|21:45
|Верона
|Болонья
|31 тур
|21 апреля, пятница
|21:45
|Верона
|2:1
|Болонья
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|21:45
|Болонья
|1:1
|Верона
|23 тур
|21 января, пятница
|22:45
|Верона
|2:1
|Болонья
|3 тур
|13 сентября, понедельник
|21:45
|Болонья
|1:0
|Верона
|37 тур
|17 мая, понедельник
|21:45
|Верона
|2:2
|Болонья
|18 тур
|16 января, суббота
|17:00
|Болонья
|1:0
|Верона
|20 тур
|19 января, воскресенье
|17:00
|Болонья
|1:1
|Верона
|1 тур
|25 августа, воскресенье
|21:45
|Верона
|1:1
|Болонья
|32 тур
|15 апреля, воскресенье
|16:00
|Болонья
|2:0
|Верона
|13 тур
|20 ноября, понедельник
|22:45
|Верона
|2:3
|Болонья
|31 тур
|4 апреля, понедельник
|21:45
|Болонья
|0:1
|Верона
|12 тур
|7 ноября, суббота
|20:00
|Верона
|0:2
|Болонья