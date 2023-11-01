Болонья - Верона

01.11.2023, Среда, 00:00 мск Италия. Кубок Болонья - Верона
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2023/2024)
4 тур
18 сентября, понедельник 21:45 Верона Болонья
Италия. Серия А (2022/2023)
31 тур
21 апреля, пятница 21:45 Верона 2:1 Болонья
2 тур
21 августа, воскресенье 21:45 Болонья 1:1 Верона
Италия. Серия А (2021/2022)
23 тур
21 января, пятница 22:45 Верона 2:1 Болонья
3 тур
13 сентября, понедельник 21:45 Болонья 1:0 Верона
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
17 мая, понедельник 21:45 Верона 2:2 Болонья
18 тур
16 января, суббота 17:00 Болонья 1:0 Верона
Италия. Серия А (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Верона
1 тур
25 августа, воскресенье 21:45 Верона 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Верона
13 тур
20 ноября, понедельник 22:45 Верона 2:3 Болонья
Италия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
1 декабря, четверг 23:00 Болонья 4:0 Верона
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
4 апреля, понедельник 21:45 Болонья 0:1 Верона
12 тур
7 ноября, суббота 20:00 Верона 0:2 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 18:00 Верона 0:0 Болонья
7 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:4 Верона
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