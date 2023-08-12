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Кальяри - Палермо

12.08.2023, Суббота, 22:15 мск Италия. Кубок, 1/32 финала Кальяри - Палермо
Италия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
12 августа, воскресенье 21:30 Кальяри 2:1 Палермо
Италия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
12 августа, суббота 22:15 Кальяри 1:1
(4:2)п		 Палермо
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 16:00 Палермо 1:3 Кальяри
11 тур
31 октября, понедельник 23:00 Кальяри 2:1 Палермо
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Кальяри 0:1 Палермо
17 тур
6 января, вторник 17:00 Палермо 5:0 Кальяри
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 18:00 Кальяри 1:1 Палермо
3 тур
15 сентября, суббота 20:00 Палермо 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 23:45 Кальяри 2:1 Палермо
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Палермо 3:2 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
16 января, воскресенье 14:30 Кальяри 3:1 Палермо
1 тур
29 августа, воскресенье 22:45 Палермо 0:0 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Кальяри 2:2 Палермо
15 тур
6 декабря, воскресенье 17:00 Палермо 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Палермо 5:1 Кальяри
15 тур
7 декабря, воскресенье 17:00 Кальяри 1:0 Палермо
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Палермо 2:1 Кальяри
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Палермо
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