Кальяри - Палермо

|1/32 финала
|12 августа, воскресенье
|21:30
|Кальяри
|2:1
|Палермо
|30 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Палермо
|1:3
|Кальяри
|11 тур
|31 октября, понедельник
|23:00
|Кальяри
|2:1
|Палермо
|36 тур
|17 мая, воскресенье
|16:00
|Кальяри
|0:1
|Палермо
|17 тур
|6 января, вторник
|17:00
|Палермо
|5:0
|Кальяри
|22 тур
|27 января, воскресенье
|18:00
|Кальяри
|1:1
|Палермо
|3 тур
|15 сентября, суббота
|20:00
|Палермо
|1:1
|Кальяри
|23 тур
|11 февраля, суббота
|23:45
|Кальяри
|2:1
|Палермо
|4 тур
|21 сентября, среда
|22:45
|Палермо
|3:2
|Кальяри
|20 тур
|16 января, воскресенье
|14:30
|Кальяри
|3:1
|Палермо
|1 тур
|29 августа, воскресенье
|22:45
|Палермо
|0:0
|Кальяри
|34 тур
|18 апреля, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|2:2
|Палермо
|15 тур
|6 декабря, воскресенье
|17:00
|Палермо
|2:1
|Кальяри
|34 тур
|3 мая, воскресенье
|17:00
|Палермо
|5:1
|Кальяри
|15 тур
|7 декабря, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|1:0
|Палермо