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Бари - Парма

12.08.2023, Суббота, 19:00 мск Италия. Кубок, 1/32 финала Бари - Парма
Италия. Кубок (2022/2023)
2 раунд
19 октября, среда 19:00 Парма 1:0 Бари
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Парма 1:2 Бари
12 тур
14 ноября, воскресенье 17:00 Бари 0:1 Парма
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Бари 1:1 Парма
10 тур
28 октября, среда 22:45 Парма 2:0 Бари
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