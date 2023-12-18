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Грассхоппер
Серветт
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября 2023, 23:56
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
7
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
5 октября 2023, 23:56
1
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Последние матчи
Все
Грассхоппер
Серветт
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
0 : 1
03.02.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Лига конференций, 1/16 финала
Серветт
0 : 0
15.02.2024
Лудогорец
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
2 : 1
17.02.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Серветт
2 : 1
18.02.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Грассхоппер
0 : 1
24.02.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
2 : 1
17.02.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
0 : 1
03.02.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
2 : 0
02.03.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
0 : 1
25.02.2024
Серветт
Лига конференций, 1/16 финала
Лудогорец
0 : 1
22.02.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Серветт
2 : 1
18.02.2024
Лугано
Лига конференций, 1/16 финала
Серветт
0 : 0
15.02.2024
Лудогорец

Грассхоппер - Серветт - 22 июля 2023

Грассхоппер
22.07.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
Серветт
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Статистика матча Грассхоппер - Серветт
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
- : -
09.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
- : -
09.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
- : -
09.03.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
- : -
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
- : -
10.03.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
- : -
09.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
- : -
09.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
- : -
09.03.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
- : -
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
- : -
10.03.2024
Люцерн
Россия
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