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Цюрих
Ивердон
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
3
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
1
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
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Последние матчи
Все
Цюрих
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Ивердон
2 : 0
04.02.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Ивердон
2 : 1
11.02.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
0 : 1
18.02.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Цюрих
1 : 0
03.03.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лугано
2 : 0
25.02.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
0 : 1
18.02.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Ивердон
2 : 0
04.02.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
2 : 1
03.03.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Ивердон
0 : 2
24.02.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Ивердон
2 : 1
11.02.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Ивердон
2 : 0
04.02.2024
Цюрих

Цюрих - Ивердон - 23 июля 2023

Цюрих
23.07.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Цюрих - Ивердон
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
- : -
09.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
- : -
09.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
- : -
09.03.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
- : -
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
- : -
10.03.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
- : -
09.03.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
- : -
09.03.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
- : -
09.03.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
- : -
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
- : -
10.03.2024
Люцерн
Россия
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