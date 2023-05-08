Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил

«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии

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Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли