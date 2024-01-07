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Реймс
Ренн
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:52
0
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
31 января, 20:24
5
«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024
26 января, 09:40
0
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
31 января, 20:24
5
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
13 января, 20:14
5
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 10:26
0
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:13
0
«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:52
0
«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024
26 января, 09:40
0
«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
25 января, 08:57
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
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Последние матчи
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Реймс
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
0 : 0
28.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Сошо
1 : 6
06.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 1
03.02.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца

Реймс - Ренн - 18 мая 2024

Реймс
18.05.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
- : -
Не начался
Ренн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Реймс - Ренн
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
Лион
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